В МИД оценили заявления и позицию НАТО

Представители НАТО опровергают друг друга и делают заявления, не соответствующие проводимой политике, считает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщается в Telegram-канале Захаровой.

Официальный представитель ведомства прокомментировала слова генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, сказавшего, что не существует решения, в котором страны альянса договорились отказаться от написанного в основополагающем договоре организации.

При этом Захарова обратила внимание, что по итогам переговоров в Вашингтоне 2 февраля 1990 года министр иностранных дел, вице-канцлер Германии Ганс-Дитрих Геншер и госсекретарь США Джеймс Бейкер заявили о договоренности, что «нет намерения расширять зону обороны НАТО на восток.

«Не знали Геншер и Бейкер, что 32 года спустя генеральный секретарь НАТО Й.Столтенбер запросто и походя так опровергнет их слова», — подчеркнула дипломат.

Захарова задалась вопросом «что это за организация, если ее члены и представители ежегодно опровергают друг друга по принципиальным вопросам».

Ранее dо Франции назвали справедливыми требования России о нерасширении НАТО.