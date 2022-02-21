В Госдуме допустили присоединение Украины к Союзному государству

Депутат Государственной думы Леонид Калашников выразил мнение, что в будущем Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина будут в составе одного государства. Об этом он сказал в интервью URA.RU.

«Сразу же после развала Советского Союза так и думали, что будут Россия, Беларусь, Украина и Казахстан, возможно, учитывая, что с Казахстаном мы всегда были вместе, и его просторы были присоединены во времена Советского Союза», — заявил парламентарий.

Он также отметил, что новое государство, вероятно, будет носить другое название.

«В отличие от Англии у нас не было никогда колоний, мы всегда в этом смысле шли и осваивали более-менее мирно свои территории, присоединяя окраины. Я думаю, что в данной ситуации, когда вы говорите о ближайшей перспективе, это могла бы быть Киргизия, Армения, которые осознают, что им не хватает безопасности для собственного существования», — резюмировал Калашников.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в ДНР хотела бы увидеть Украину в составе Союзного государства РФ и Белоруссии.