Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Тяжелобольных детей начали эвакуировать из луганской больницы в Россию 09:00
Щербакова назвала цель своих занятий фигурным катанием 08:56
На Фиджи выявили более 200 случаев заражения лихорадкой денге 08:54
Трамп запустил приложение своей соцсети Truth Social 08:54
Иммунолог оценил эффективность иммуномодуляторов для профилактики коронавируса и... 08:44
Курс евро превысил ₽88 на торгах 08:43
Нурмагомедов рассказал о проблемах с визами из-за «политической... 08:36
В Госдуме допустили присоединение Украины к Союзному государству 08:27
Водителей предупредили, почему нельзя оставлять номер телефона под лобовым стеклом 08:25
Президент ФЛГР Вяльбе подвела итоги Олимпиады-2022 08:20

В Крыму рассказали, рассчитывают ли на признание региона российским со стороны американцев

Депутат парламента Крыма Гемпель: полуострову не требуется признание США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владислав Сергиенко/РИА «Новости»

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал, что полуострову не требуется признание со стороны Вашингтона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на парламентария.

До этого государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен объяснил, что США не станут признавать воссоединение Крыма с Россией, состоявшееся 8 лет назад.

«Крым — это законная и неотъемлемая часть Российской Федерации, и крымчанам не нужны признания и одолжения со стороны американцев», — подчеркнул Гемпель.

Также депутат прокомментировал ситуацию с Донбассом.

«Народ народных республик защищает свою землю и детей, а невыполнение Минских соглашений киевскими властями ставит под угрозу существование самой Украины», — добавил Гемпель.

Он обратил внимание, что в Европе все чаще можно услышать здравые мнения об агрессивной политике, исходящей от Украины, НАТО и США.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее Блинкен заявил, что встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым стоит на повестке. Он отметил, что во время встречи планируется обсудить возможные взаимные шаги в сфере безопасности.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть