Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал, что полуострову не требуется признание со стороны Вашингтона. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на парламентария.

До этого государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен объяснил, что США не станут признавать воссоединение Крыма с Россией, состоявшееся 8 лет назад.

«Крым — это законная и неотъемлемая часть Российской Федерации, и крымчанам не нужны признания и одолжения со стороны американцев», — подчеркнул Гемпель.

Также депутат прокомментировал ситуацию с Донбассом.

«Народ народных республик защищает свою землю и детей, а невыполнение Минских соглашений киевскими властями ставит под угрозу существование самой Украины», — добавил Гемпель.

Он обратил внимание, что в Европе все чаще можно услышать здравые мнения об агрессивной политике, исходящей от Украины, НАТО и США.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее Блинкен заявил, что встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым стоит на повестке. Он отметил, что во время встречи планируется обсудить возможные взаимные шаги в сфере безопасности.