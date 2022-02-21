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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Финляндии не боятся обострения на границе с Россией

Президент Финляндии Ниинисте: ситуация на финской границе и на Балтике спокойная

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Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что власти страны не опасаются обострения ситуации на границе с Россией. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

«Мы совсем не боимся. В действительности ситуация на финской границе и во всем районе Балтики довольно спокойная. Мы не боимся, что российские танки неожиданно пересекут границу», — сказал президент.

При этом он добавил, что ситуация в Европе сейчас «намного более уязвима», чем в разгар холодной войны, потому что в то время «были по крайней мере некоторые соглашения между Соединенными Штатами и Советским Союзом».

Ранее Ниинисте заявил, что не видит причин для пересмотра политики неучастия в НАТО, но признал, что дискуссии об этом идут. Финляндия их продолжит, а в зависимости от дальнейшей ситуации на Украине, это может стать значительно более вероятным.

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