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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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На Украине считают, что признание ДНР и ЛНР Россией будет выгодно Киеву

«Страна.ua»: признание Россией ДНР и ЛНР поможет Киеву отказаться от минских соглашений

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Alexander Ermochenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что признание ДНР и ЛНР Россией позволит ему отказаться от выполнения минских соглашений. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники, близкие к офису Зеленского.

По словам собеседников издания, украинские власти не собираются вести прямые переговоры с самопровозглашенными республиками и не хотят вносить изменения в конституцию об их особом статусе.

«Признание Россией республик на Банковой считают очень хорошим вариантом, так как это похоронит столь нелюбимые украинскими властями минские соглашения. В том числе и поэтому у Зеленского нет желания как-то продвигаться по Минску-2. Наоборот, есть желание тянуть процесс до тех пор, пока Россия не признает ДНР и ЛНР и проблема, таким образом, решится сама собой», — объяснил источник.

Он добавил, что президент Украины планирует воспользоваться обострением ситуации на юго-востоке страны, чтобы не выполнять обещания по Донбассу, которые он дал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

15 февраля депутаты Госдумы поддержали разработанный партией КПРФ проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. За его принятие проголосовал 351 член Госдумы, против выступили 16 человек, еще один воздержался.

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