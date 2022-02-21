BFMTV: Макрон и Путин дважды созванивались 20 февраля

Президент Франции Эммануэль Макрон вновь поговорил с российским лидером Владимиром Путиным, разговор длился один час. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Новый звонок в тот же день. Эммануэль Макрон снова разговаривал по телефону с Владимиром Путиным в это воскресенье», — говорится в сообщении с пометкой «срочно».

Детали беседы не уточняются.

Днем 20 февраля Путин провел телефонный разговор с Макроном. Переговоры президентов России и Франции длились 1 час 45 минут. Сообщалось, что они договорились провести переговоры трехсторонней контактной группы в понедельник, 21 февраля.

После этого Макрон также поучаствовал в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, который продлился 30 минут. Президент республики также встретился со своим американским коллегой Джо Байденом.