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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Джонсон и Макрон заявили о необходимости выполнять минские соглашения

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Daniel Cole/AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Даунинг-стрит.

Стороны согласились с необходимостью выполнения Россией и Украиной минских соглашений. Джонсон заявил Макрону о том, что «обязательства» президента России Владимира Путина насчет вывода войск из Белоруссии после военных учений являются признаком готовности российской стороны к поиску дипломатического решения кризиса.

Ранее сообщалось, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон договорились организовать встречу рабочей группы по деэскалации в Донбассе. Отмечается, что переговоры длились 1 час 45 минут. После этого Макрон также провел получасовой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как ранее писали французские средства массовой информации, французский лидер намерен обсудить с президентом России ситуацию вокруг Украины.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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