Борис Джонсон на месяц раньше представит план по отмене коронавирусных ограничений

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что людям не стоит пренебрегать мерами предосторожности в связи с Covid-19, поскольку ожидается, что в ближайшие дни страна отменит все ограничения, связанные с вирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на офис премьера.

Джонсон 21 февраля изложит план жизни страны в условиях сосуществования с коронавирусом. Текущие требования к коронавирусным ограничениям должны истечь 24 марта, но ранее Джонсон предположил , что все оставшиеся меры могут быть отменены в этом месяце, «если данные останутся обнадеживающими».

«Кабинет министров соберется утром в понедельник, чтобы согласовать план борьбы с COVID-19, а премьер-министр, как ожидается, представит парламенту обновленную информацию сегодня днем. Ожидается, что вечером состоится пресс-конференция», — говорится в сообщении.

Ожидается, что на этой неделе также будет отменено юридическое требование о самоизоляции — в частности, «благодаря феноменальному успеху программы по вакцинации».

11 февраля власти Великобритании отменили обязательный карантин для непривитых туристов и тех, кто вакцинировался неодобренными ВОЗ препаратами. Теперь указанным категориям въезжающих в страну необходимо будет сдать два ПЦР-теста — один перед поездкой, а второй не позже двух дней после прибытия в Великобританию.