Американские разведчики пожаловались на «токсичных коллег»

Сотрудники Разведывательного управления Пентагона пожаловались на токсичную атмосферу в коллективе — шпионаж коллег друг за другом, раскрытие потенциально уничижительной информации и притеснения женщин. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, спорные ситуации в подразделении Разведывательного управления подробно изложены примерно в 30 свидетельских показаниях и жалобах генеральному инспектору.

«Токсичная обстановка в министерстве представляет угрозу национальной безопасности», — заявил ушедший в отставку подполковник ВВС США Райан Суизли, который занимался сбором свидетельских показаний.

Суизли рассказал, что стал «объектом возмездия» после того, как выразил обеспокоенность по поводу рабочей атмосферы по цепочке подчинения. Он подал жалобу генеральному инспектору Минобороны, и после того, как эти расследования, казалось, зашли в тупик, он сам взял свидетельские показания и представил их законодателям прошлым летом.

Заявления, предоставленные подполковником Суизи Конгрессу, включают утверждения о том, что коллега из офиса атташе по вопросам обороны в Риме тайно сообщал негативную информацию о работе своих коллег начальству. Эта практика настроила западноевропейских коллег против их подчиненных, создав в офисе враждебную атмосферу и подорвав их усилия по сбору разведданных.

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