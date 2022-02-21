Джонсон заявил Макрону, что «обязательства» Путина говорят о готовности к дипломатии

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что «обязательства» российского президента Владимира Путина говорят о готовности к дипломатическому решению по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщается на официальном сайте Даунинг-стрит.

«Премьер-министр отметил, что обязательства президента Путина перед президентом Макроном являются отрадным признаком того, что он, возможно, по-прежнему готов участвовать в поиске дипломатического решения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры согласились с необходимостью выполнения Россией и Украиной минских соглашений.

Ранее Путин и Макрон договорились организовать встречу рабочей группы по деэскалации в Донбассе.

Переговоры длились 1 час 45 минут. После этого Макрон также провел получасовой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.