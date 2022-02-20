В ЛНР заявили, что Украина провела подготовку к наступлению в Донбассе

Представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что Украина провела подготовку к наступлению в Донбассе. Об этом он сообщил журналистам, передает «Интерфакс».

«По всем направлениям линии боевого соприкосновения противником предпринята подготовка к предполагаемым наступательным действиям, сопровождаемые активными артиллерийскими обстрелами позиций Народной милиции и населенных пунктов Луганской Народной Республики как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине», — сказал он.

По его словам, обстановка на линии соприкосновения «резко обострилась».

Ранее Филипоненко заявил, что Украина активно применяет для разведки в Донбассе беспилотники Bayraktar TB2.

Он добавил, что милиция зафиксировала прибытие двух групп украинского спецназа к линии соприкосновения в Донбассе.

До этого президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что накачка Украины оружием НАТО провоцирует Киев на силовое решение ситуации в Донбассе.