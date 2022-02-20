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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Макрон отложил свое выдвижение на пост президента Франции

Franceinfo: Макрон из-за кризиса на Украине отложил свое выдвижение на выборах до крайнего срока

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Thibault Camus/AP

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне ситуации на Украине отложил выдвижение своей кандидатуры на президентских выборах до последней недели февраля. Об этом сообщается на сайте радиостанции Franceinfo со ссылкой на источники.

По данным собеседников радиостанции, предполагалось, что Макрон официально выдвинет свою кандидатуру на следующей неделе, перед началом Международной сельскохозяйственной выставки 26 февраля или в день ее открытия, однако ухудшение ситуации на Украине «изменило эти планы».

«Эммануэль Макрон не объявит себя кандидатом в президенты до 28 февраля», — говорится в публикации.

Радиостанция отмечает, что это последняя возможная неделя для выдвижения, поскольку кандидаты в президенты Франции до 4 марта обязаны предоставить в Конституционный совет страны по 500 подписей выборных лиц в свою поддержку.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Путин договорились провести переговоры трехсторонней контактной группы в понедельник, 21 февраля.

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