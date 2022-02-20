В ЛНР заявили, что Украина применяет беспилотники Bayraktar TB2 для разведки в Донбассе

Представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил, что Украина активно применяет для разведки в Донбассе беспилотники Bayraktar TB2. Об этом он сообщил журналистам, передает РИА «Новости».

«Нами отмечается активное применение ВСУ беспилотников Bayraktar TB2 в разведывательных целях, при этом с каждым днем их маршруты полета фиксируются все ближе к линии боевого соприкосновения», — сказал он.

Он добавил, что милиция зафиксировала прибытие двух групп украинского спецназа к линии соприкосновения в Донбассе.

Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что накачка Украины оружием НАТО провоцирует Киев на силовое решение ситуации в Донбассе. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что беседа лидеров состоялась по инициативе Парижа. Стороны выразили обеспокоенность из-за того, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко ухудшилась.