Посол Антонов: у России нет планов вторжения на Украину

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия не собирается нападать на Украину. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.

«Здесь нет инноваций, и таких планов нет. Россия публично объявила готовность продолжать дипломатические усилия для разрешения всех имеющихся вопросов. Российские войска находятся на суверенной российской территории. Мы никому не угрожаем», — отметил Антонов.

Он подчеркнул, что присутствие российских войск в Белоруссии не является нарушением международного права. Дипломат добавил, что у Штатов много военных баз на территориях других стран, а у России их совсем немного.

По словам Антонова, Россия не претендует на чужие территории и считает Донбасс частью Украины.

«Мы не пытаемся захватывать никаких территорий зарубежных стран. Я бы хотел подтвердить, что Донбасс и Луганск являются частью Украины», — заявил российский посол.

Он добавил, что вопрос о статусе Крыма, который в 2014 году воссоединился с Россией, с точки зрения Москвы закрыт, и «мы даже не хотим его обсуждать».

Ранее Антонов призвал авторов вбросов из США об эвакуации жителей Донбасса посетить регион и лично ознакомиться с тем, как Киев использует там «военную помощь», предоставленную от американской стороны.