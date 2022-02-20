Главы МИД Франции и России проведут переговоры по Украине

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан проведет встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.

О встрече во время переговоров договорились президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон.

«Они договорились… о необходимости поддерживать дипломатическое решение нынешнего кризиса и делать все для его достижения. Для этого в ближайшие дни и недели будет вестись напряженная дипломатическая работа. Министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан встретится со своим коллегой господином Лавровым в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Ранее Путин и Макрон договорились организовать встречу рабочей группы по деэскалации в Донбассе.

Отмечается, что переговоры длились 1 час 45 минут. После этого Макрон также провел получасовой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

До этого госсекретарь МИД Франции Клеман Бон заявил, что страна дает России еще один шанс пойти по пути дипломатии в отношении Украины. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Radio J. Он добавил, что Франция не планирует отправлять своих военных на Украину.