Пентагон: США настаивают, что РФ не может решать за Украину вопрос о ее членстве в НАТО

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США в диалоге с Россией настаивают, что Москва не может принимать решение за Украину в вопросе о ее возможном членстве в НАТО. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

«Некоторые вопросы, разумеется, не стоят на повестке дня, однако мы сделали ряд серьезных предложений и рассчитываем, что Россия на них ответит. Мы заявляем, что вопрос о членстве Украины должны решать Украина и НАТО. Это не то, на что господин (Владимир) Путин может наложить вето», — подчеркнул Кирби.

Он добавил, что Штаты выдвинули России ряд серьезных предложений, на которые РФ еще предстоит ответить на взаимной основе.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Вильнюсе с главой литовского МИДа Габриэлюсом Ландсбергисом заявил, что США готовы прислать еще «тысячи военных» на восточный фланг НАТО, если потребуется.

Он подчеркнул, что в США серьезно оценивают свои обязательства перед союзниками по НАТО, обещание альянса придерживаться 5-й статьи договора НАТО является «твердым, как сталь».