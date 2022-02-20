Блинкен выразил обеспокоенность военными учениями РФ в Белоруссии

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что продолжение учений России и Белоруссии говорит о том, что сценарий агрессии против Украины продолжает реализовываться. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CNN.

«Да, это (повышает озабоченность). Это также показывает, что изложенный нами на (посвященном выполнению минских соглашений) заседании Совета Безопасности (ООН 17 февраля) сценарий, согласно которому РФ пытается осуществить серию провокаций для оправдания агрессивных действий против Украины, продвигается (в реализации)», — рассказал Блинкен.

Он подчеркнул, что развитие ситуации в Донбассе также подтверждает, что прогнозы Соединенных Штатов по поводу предполагаемого «вторжения» России на Украину оправдываются.

«Все это в совокупности с операциями под чужим флагом, которые мы видели в выходные, говорит нам о том, что сценарий, о котором мы ранее заявляли, разыгрывается. Похоже, что происходит все предшествующее реальному вторжению, как мы это уже описывали», — выразил мнение госсекретарь США.

Ранее Блинкен заявил, что встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым пока стоит на повестке.