Франция дала России «еще один шанс» по Украине

Госсекретарь МИД Франции Клеман Бон заявил, что страна дает России еще один шанс пойти по пути дипломатии в отношении Украины. Об этом он сообщил в эфире радиостанции Radio J.

«Владимиру Путину надо решить, хочет ли он настоящего разговора или же он хочет совершить новую агрессию. В любом случае, мы даем с помощью переговоров с Владимиром Путиным еще один шанс пойти дипломатическим путем», — сказал Бон.

Он добавил, что Франция не планирует отправлять своих военных на Украину.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон проводит телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Переговоры начались в 11.00 по парижскому времени (13.00 мск).

Как ранее сообщали французские СМИ, французский лидер намерен обсудить с президентом России ситуацию вокруг Украины.

В последний раз Путин и Макрон говорили по телефону 12 февраля. 7 февраля лидеры Франции и России встретились очно в Кремле, их переговоры продлились более шести часов.