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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Глава МИД Украины заявил, что Европе пора направить Киеву четкий сигнал о членстве в ЕС

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Gleb Garanich/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европа должна направить Киеву четкий сигнал о членстве в Евросоюзе. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«Мы призываем партнеров отбросить какие-либо сомнения и необоснованные предостережения и четко сказать: «Украина — часть нас, мы являемся единым целым», — сказал он.

Он подчеркнул, что такая мера станет определенным сигналом и для России.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не потратил ни на одно государство больше денег, чем на Украину.

До этого официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано сообщал, что вопрос членства Украины в Евросоюзе не стоит на повестке дня.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что выполнение Киевом соглашения об ассоциации с Евросоюзом откроет путь для следующих возможных шагов по интеграции государства в объединение.

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