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Песков заявил о нежелании Зеленского выполнять минские соглашения

Пресс-секретарь президента РФ Песков: Зеленский не собирается выполнять минские соглашения

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РИА «Новости»

Заявления президента Украины Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что он не может, не хочет и не собирается выполнять минские соглашения. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать президента Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить минский Комплекс мер», — сказал он.

Песков подчеркнул, что урегулирование конфликта на юго-востоке Украины должно обсуждаться властями в Киеве и представителями самопровозглашенных республик Донбасса, и Россия не является стороной конфликта. По его словам, в этом и заключается проблема.

«Этого они не хотят понять», — заключил пресс-секретарь российского президента.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в 2014 году после того, как жители Донбасса отказались признавать новую власть после госпереворота в стране. В 2015 году главы стран «нормандской четверки» согласовали меры по выполнению минских соглашений, принятых 19 сентября 2014 года. В том же году Украина приняла закон об особом статусе Донбасса, однако он так и не вступил в силу.

Первые минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе были утверждены в сентябре 2014 года. Их подписали представители Украины, России, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Год спустя были созданы вторые минские соглашения. Их утвердили Россия, Украина, Германия и Франция.

Договоренности, в частности, предписывают сторонам конфликта прекратить огонь и отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения. Киев также должен законодательно признать особый статус Донбасса. Россия неоднократно обвиняла Украину в срыве договоренностей и нежелании их исполнять. В частности, Киев не хочет ничего обсуждать напрямую с представителями ДНР и ЛНР, хотя соглашения предусматривают такой диалог.

Ранее Песков заявил о том, что ежедневное упражнение по объявлению «даты вторжения России» на Украину может иметь пагубные последствия.

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