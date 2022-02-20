В Кремле прокомментировали заявления Запада на фоне событий в Донбассе

Москва призывает западных партнеров к разуму. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Призываем задать себе вопрос: какой смысл России на кого-то нападать? Призываем вспомнить историю», — сказал он.

Комментируя действия Запада, который объявляет дату «вторжения» России на Украину, Песков заявил, что это носит провокационный характер.

«Ну, видите, президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, — это такой элемент провокационного характера», — сказал он.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что подобная политика ведет к нагнетанию ситуации, а это в свою очередь сказывается на ситуации на линии соприкосновения. В результате, по словам Пескова, «любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям».

Ранее начальник народной милиции ДНР Денис Синенков заявил, что Украина с одобрения Запада приступила к реализации плана вторжения в Донецкую народную республику. По его словам, на протяжении всей недели на линии соприкосновения «слышны выстрелы и взрывы, которые не стихают ни на минуту». Начальник народной милиции ДНР добавил, что в связи с этим было принято решение о всеобщей мобилизации.