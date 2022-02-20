Макрон проводит телефонные переговоры с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон проводит телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Переговоры начались в 11.00 по парижскому времени (13.00 мск).

«Через несколько дней после поездки Эммануэля Макрона в Москву он снова общается со своим российским коллегой», — говорится в публикации.

Как ранее сообщали французские СМИ, французский лидер намерен обсудить с президентом России ситуацию вокруг Украины.

В последний раз Путин и Макрон говорили по телефону 12 февраля. 7 февраля лидеры Франции и России встретились очно в Кремле, их переговоры продлились более шести часов.