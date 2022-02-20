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В ЕС заявили о начале нового идеологического противостояния с РФ и КНР

Боррель: в мире началось новое идеологическое противостояние Запада с Россией и Китаем

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель заявил о начале нового общемирового идеологического противостояния Запада с союзом России и Китая, которое спровоцировали разногласия о роли демократии, национального суверенитета и прав человека. Об этом он заявил в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.

«Возникшее в прошлом году противостояние концепций о том, как бороться с пандемией, переросло в конфликт о самой сути международного миропорядка. Одним из важнейших элементов этого сражения стало совместное заявление России и Китая 4 февраля. Это кульминация долгосрочной кампании, акт отторжения и ревизионистский манифест по пересмотру мирового порядка», — сказал он.

По его словам, Москва и Пекин преследуют главной целью «пересмотр демократии», который выражается в стремлении России и Китая «защитить суверенные государства от вмешательства внешних сил». Боррель подчеркнул, что это «авторитарная попытка» поставить суверенитет государства выше «свободы, прав человека и народа».

Ранее Боррель заявил, что ЕС имеет инструменты для введения «болезненных» для России санкций, но надеется их избежать.

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