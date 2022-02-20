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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Британский премьер заявил о начале «вторжения» России на Украину

Британский премьер Джонсон: план России по «вторжению» на Украину начал реализовываться

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Frank Augstein/AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с «Би-би-си» заявил, что план России по «вторжению» на Украину в определенном смысле уже начал реализовываться.

«Я боюсь, что на это указывают свидетельства. Все свидетельства указывают на то, что план в определенном смысле уже начал реализовываться. Это то, что думают наши американские друзья, и вы видите провокации в Донбассе, вы видите эти взрывы, о которых мы давно предупреждали», — сказал он.

Ранее Джонсон заявил о том, что ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года. По словам главы британского правительства, существует «достаточно высокая вероятность» вторжения российских войск на Украину, которое, по его словам, может произойти не только через территорию Донбасса, но также и через белорусско-украинскую границу, «чтобы окружить Киев».

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, звучат заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

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