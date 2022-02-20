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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Глава Евросовета заявил, что Запад не может вечно предлагать Москве переговоры

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Francois Mori/AP

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Запад не может вечно предлагать переговоры и «оливковую ветвь» России в случае «продолжения эскалации» ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Концентрация российских сил вокруг Украины продолжается, мы не видим никаких признаков деэскалации. Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь: если эскалация продолжится, будут введены масштабные санкции», — сказал он.

Мишель выразил мнение, что Россия попыталась «разделить Запад», однако добилась обратного эффекта, сплотив страны ЕС и трансатлантических союзников, а также партнеров по всему миру, включая Японию.

Ранее Япония обвинила Россию в эскалации ситуации вокруг Украины.

Москва неоднократно отрицала все обвинения в подготовке «вторжения» на Украину. Российские власти подчеркивают, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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