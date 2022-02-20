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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Госдуме предупредили о возможном скором усилении наступления ВСУ на Донбасс

Депутат Госдумы Водолацкий: в ночь на 21 февраля ВСУ могут усилить наступления на Донбасс

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Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины могут усилить наступления в ночь на 21 февраля на подходах к Донецку и Луганску. Об этом в беседе с ТАСС заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Правый сектор» (организация запрещена в России), ВСУ делают проходы, все больше, в сторону Луганска и Донецка. Это говорит о том, что в ближайшее время, в эту ночь, по этим проходам будут усилены наступления. Происходит то, о чем говорило руководство ДНР», — сказал он.

По словам Водолацкого, украинская сторона настроена на начало широкомасштабных боевых действиях.

«Все эти прорывы были в местах, где предыдущую ночь, используя тяжелую артиллерию, делали проходы в минных полях», — добавил депутат.

Ранее сообщалось о том, что первый поезд с беженцами из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Воронежскую область из Таганрога.

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