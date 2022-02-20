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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Бывший депутат Рады рассказал, что хочет Украина за отказ от вступления в НАТО

Экс-депутат Рады Килинкаров: Украина готова отказаться от вступления в НАТО за деньги

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Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Киев готов «продать» нейтральный статус Украины. Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Те заявления, которые звучали из уст посла Украины в Британии, господина Пристайко, это не просто слова <…> этот человек понимает, в какой ситуации мы оказались в результате той абсолютно провальной внешней политики властей», — сказал он.

Бывший депутат выразил убежденность в том, что причину происходящего нужно искать в 2014 году, когда идею о получении членства в НАТО начали использовать для раздражения России.

При этом Килинкаров подчеркнул, что теперь в Киеве осознали, что ни США, ни Великобритания не намерены воевать за их территорию и потому в Киеве пытаются найти новую формулу безопасности.

«Возможно, через возвращение страны к нейтральному статусу, но — за очень дорого. Потому, что тот ущерб, нанесенный украинской экономике, никто компенсировать его не собирается», — заключил экс=депутат.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что вопрос о присоединении Украины к НАТО не стоит на повестке дня в ближайшем будущем.

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