Премьер Великобритании предрек Европе крупнейшую войну со времен ВОВ из-за Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с «Би-би-си» заявил о том, что ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года.

По словам главы британского правительства, существует «достаточно высокая вероятность» вторжения российских войск на Украину, которое, по его словам, может произойти не только через территорию Донбасса, но также и через белорусско-украинскую границу, «чтобы окружить Киев».

При этом Джонсон подчеркнул, что при подобных гипотетических действий пострадают «не только украинцы, но и россияне».

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, звучат заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Борис Джонсон обсудили безопасность в рамках конференции в Мюнхене.