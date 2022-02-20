Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Тихонов объяснил, почему Непряева сошла с дистанции с масс-старта на Играх 08:31
Названа дата запуска соцсети Трампа 08:21
Россиянам рассказали об ошибках при воспитании щенка 08:19
Губерниев — о женском марафоне: Йохауг — королева 08:17
Сборная России выигрывает у Финляндии после первого периода в финале ОИ 08:01
В Кремле рассказали о длинном столе, впечатлившем иностранцев 07:59
Еще один российский регион заявил о готовности принять донбасских беженцев 07:55
Чемпион ОИ Зимятов назвал разницу между Большуновым и Клебо 07:50
В Россию завезли тонны долларов и евро 07:37
Российские лыжницы остались без медалей в последней гонке ОИ 07:36

Премьер Великобритании предрек Европе крупнейшую войну со времен ВОВ из-за Украины

Премьер Джонсон: ситуация на Украине может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с «Би-би-си» заявил о том, что ситуация вокруг Украины может привести к крупнейшей войне в Европе с 1945 года.

По словам главы британского правительства, существует «достаточно высокая вероятность» вторжения российских войск на Украину, которое, по его словам, может произойти не только через территорию Донбасса, но также и через белорусско-украинскую границу, «чтобы окружить Киев».

При этом Джонсон подчеркнул, что при подобных гипотетических действий пострадают «не только украинцы, но и россияне».

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, звучат заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Британии Борис Джонсон обсудили безопасность в рамках конференции в Мюнхене.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть