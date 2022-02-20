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Названа дата запуска соцсети Трампа

Reuters: Трамп запустит свою соцсеть в День президента

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Leah Millis/Reuters

Социальная сеть бывшего президента США Дональда Трампа Truth Social заработает 21 февраля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из разработчиков соцсети.

В ближайший понедельник в App Store появится приложение Truth Social. Пока соцсеть проходит бета-тестирование.

Truth Social будет запущена в американский федеральный праздник — 21 февраля в Соединенных Штатах отмечается День президента.

Ранее Трамп объяснил снижение популярности Facebook усталостью людей от предвзятых соцсетей.

До этого 45-й президент США назвал Twitter позором демократии после блокировки аккаунта конгрессмена от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин. Он подчеркнул, что политик «представляет множество честных, патриотичных и трудолюбивых избирателей», которые не заслуживают такого отношения со стороны «низких Twitter и Facebook», и призвал пользователей бойкотировать эти соцсетями.

Twitter навсегда заблокировал страницу Трампа после штурма его сторонниками Капитолия в январе 2021 года. После штурма была заблокирована и страница политика в Facebook, но с возможностью пересмотра решения.

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