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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Зеленский провел в аэропорту Борисполь совещание с руководством силовых ведомств

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский после возращения с Мюнхенской конференции по безопасности провел в киевском аэропорту Борисполь совещание с руководством силовых ведомств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на офис президента.

Зеленский заслушал подробные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и о состоянии боевой готовности войск, говорится в сообщении офиса.

Зеленский получил актуальную информацию от разведывательных служб Украины по ситуации на территории России и Белоруссии около украинских границ, а также в Крыму, Донецкой и Луганской областях.

Президенту доложили о неотложных проблемах гуманитарного характера и путях их решения.

На совещании обсуждались возможные сценарии дальнейшего развития событий и шаги Украины в случае реализации каждого из них. Зеленский дал поручение по обеспечению войск.

До этого госсекретарь Энтони Блинкен назвал оскорбительными слова Владимира Путина о геноциде в Донбассе. Он также заявил, что США уверены в своих разведданных о планах России «напасть» на Украину. При этом в Вашингтоне все еще готовы отыскать дипломатический путь для решения проблемы, но не исключают, что США «ответят на агрессию России».

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