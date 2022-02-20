Зеленский провел в аэропорту Борисполь совещание с руководством силовых ведомств

Украинский президент Владимир Зеленский после возращения с Мюнхенской конференции по безопасности провел в киевском аэропорту Борисполь совещание с руководством силовых ведомств. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на офис президента.

Зеленский заслушал подробные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и о состоянии боевой готовности войск, говорится в сообщении офиса.

Зеленский получил актуальную информацию от разведывательных служб Украины по ситуации на территории России и Белоруссии около украинских границ, а также в Крыму, Донецкой и Луганской областях.

Президенту доложили о неотложных проблемах гуманитарного характера и путях их решения.

На совещании обсуждались возможные сценарии дальнейшего развития событий и шаги Украины в случае реализации каждого из них. Зеленский дал поручение по обеспечению войск.

До этого госсекретарь Энтони Блинкен назвал оскорбительными слова Владимира Путина о геноциде в Донбассе. Он также заявил, что США уверены в своих разведданных о планах России «напасть» на Украину. При этом в Вашингтоне все еще готовы отыскать дипломатический путь для решения проблемы, но не исключают, что США «ответят на агрессию России».