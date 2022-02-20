Столтенберг отреагировал на архивный документ с обещаниями не расширять НАТО

Генеральный секретарь НАТО прокомментировал в эфире телеканала ARD статью журнала Spigel, в которой приводится протокол встречи дипломатов США, Великобритании, Франции и ФРГ, которые говорили среди прочего об обещаниях СССР не расширять НАТО на Восток после воссоединения Германии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет. НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре», — сказал глава альянса.

Столтенберг подчеркнул, что в главный документ НАТО предоставляет европейским странам возможность вступления, что также прописано в Хельсинкском Заключительном акте и Парижской хартии 1990 года.

Spigel опубликовал протокол переговоров, состоявшихся в Бонне 6 марта 1991 года, темой которых была безопасность в Центральной и Восточной Европе. На встрече политический директор западногерманского МИД Юрген Хробог и представитель Соединенных Штатов Раймонд Зайц вспомнили, как «дали понять» Советскому Союзу, что НАТО не продвинется дальше Германии.