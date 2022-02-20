Куба обвинила США в антироссийской пропаганде

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил, что США развязали «пропагандистскую и коммуникационную истерию» против России, и осудил приближение Североатлантического альянса к границам «братской страны». Глава внешнеполитического ведомства написал об этом в Twitter.

«Мы решительно отвергаем пропагандистскую и коммуникационную истерию, развязанную правительством Соединенных Штатов против России, и решительно выступаем против расширения НАТО до границ этой братской страны», — говорится в сообщении.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью немецкой газете Suddeutsche Zeitung, что ответ Москвы Вашингтону по гарантиям безопасности в Европе, противоречит основным американским принципам.

До этого спикер Палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, что Россию в случае нападения на Украину ожидают такие санкции, с которыми Кремль ранее никогда не сталкивался.