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Блинкен заявил, что позиция России по безопасности противоречит основным принципам США

Госдеп назвал позицию России по безопасности противоречащей принципам США

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Suddeutsche Zeitung заявил, что позиция России по безопасности, изложенная в ответе Вашингтону, в корне противоречит основным принципам США.

Москва занимает позицию, «которая в корне противоречит основным принципам, которые мы для себя определили», уточнил Блинкен.

По его словам, что если Кремль продолжит настаивать на своих требованиях и захочет «отправить НАТО на позиции 1997 года», то Вашингтону и Москве не о чем будет договариваться.

США могли бы предпринять шаги по укреплению коллективной безопасности, если бы речь шла об «укреплении доверия, снижении риска, участии в контроле над вооружениями, проверке развертывания систем вооружений, сил или учений на взаимной основе», указал американский представитель.

Блинкен также заподозрил Россию в стремлении «воссоздать советскую империю». Он указал, что Россия должна показать западным странам желание диалога и объяснить, к чему именно она стремится на международной арене, иначе «тут не с чем работать».

Он пояснил, что ранее с российским коллегой Сергеем Лавровым они обменялись текстами по предложениям о гарантиях безопасности и Москва в своем ответе придерживается тех позиций, которые не позволяют нащупать общие точки соприкосновения для дальнейшего конструктивного диалога.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет «низко кланяться» странам, которые оказывают Киеву военную помощь, поскольку последняя является вкладом в «безопасность Европы и мира». Его страна нуждается в гарантиях безопасности со стороны ведущих стран, пока сама не является членом НАТО, добавил Зеленский. Он потребовал от Запада «честные ответы на вопросы о перспективах членства Украины в ЕС и НАТО».

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