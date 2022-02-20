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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Генсек НАТО: Россия готовит полномасштабное нападение на Украину

Столтенберг заявил об указывающих на полномасштабное нападение России на Украину маркерах

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Frederic Sierakowski/Global Look Press

Россия начала подготовку полномасштабного вторжения на Украину. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он заявил в эфире телеканала ARD.

«Все маркеры указывают на то, что Россия готовит полномасштабное нападение», — сказал в эфире генсек Йенс Столтенберг.

В ходе Мюнхенской конференции Столтенберг заявил о том, что стремление российской стороны уменьшить присутствие сил альянса на собственных границах приведет к обратному эффекту. По его словам, кризис, который наблюдается в настоящий момент, свидетельствует о важности трансатлантических отношений для безопасности Европы. Столтенберг также подчеркнул, что у НАТО оборонная функция и блок не представляет угрозы ни для кого, в том числе и для России.

Также глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что военного ответа НАТО на действия России на Украине не будет, но готовы жесткие экономические санкции.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что ЕС разрабатывает более мощный пакет санкций, чем был принят в 2014 году. Его введут «в момент агрессии России в отношении Украины», указал политик.

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