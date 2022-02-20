Зеленский: Украина не будет «низко кланяться» странам, оказывающим Киеву военную помощь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет «низко кланяться» странам, которые оказывают Киеву военную помощь, поскольку последняя является вкладом в «безопасность Европы и мира». Его страна нуждается в гарантиях безопасности со стороны ведущих стран, пока сама не является членом НАТО, добавил Зеленский. Он потребовал от Запада «честные ответы на вопросы о перспективах членства Украины в ЕС и НАТО».

«Все говорят, что есть расстояние до НАТО. Скажите, пожалуйста, сколько нужно времени? Это у нас измеряется в годах? Тогда скажите, вот на этом расстоянии», — указал Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности. Его слова приводит ТАСС.

Президент также поинтересовался, справедливо ли, чтобы Украина получила дипломатические гарантии безопасности от ведущих стран.

Зеленский указал, что «никто никого к стенке не ставит» с вопросом о том, что Киев завтра хочет быть в НАТО.

«Мы хотим, но пока у нас нет такой возможности, мы стремимся иметь гарантии безопасности», — добавил глава государства

Власти Украины «умные, но не твердолобые», указал Зеленский. По его словам, Киев понимает существующие риски и, что не все члены НАТО единогласны в вопросе о членстве страны в альянсе.

Ранее глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс рассказал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским о рассмотрении вопроса о выделении структурой Киеву $350 млн. Правление группы рассмотрит вопрос к концу марта в соответствии с планом краткосрочного и долгосрочного финансирования Украины. Встреча Мэлпаса и Зеленского прошла в Мюнхене. Они обсудили ряд проектов для Украины, включая энергоэффективность, инфраструктуру, железные дороги и другие. По словам главы регулятора, Киеву будет обеспечиваться поддержка и в дальнейшем.