Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Назван «утренний» симптом рака 01:06
Премьер Чехии заявил о российской угрозе 01:05
Российский нападающий «Базеля» сделал первое результативное действие в новой команде 01:03
Американские фигуристы возмущены отменой награждения в командном турнире на ОИ 00:45
Президент Сербии предупредил о катастрофических последствиях конфликта России и США 00:44
Большунов ответил, как относится к званию «короля лыж» 00:32
«Дедушка Брежнев пободрее выглядел»: на Украине оценили Байдена 00:31
Медведчук заявил, что Запад наживается на украинском кризисе 00:25
В конгрессе США пообещали России невиданные санкции из-за Украины 00:20
Фетисов рассказал о разговоре с Валиевой 00:20

Зеленский: Украина не будет «низко кланяться» странам, оказывающим Киеву военную помощь

Зеленский потребовал от Запада ответить честно на вопросы о перспективах членства Украины в НАТО

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет «низко кланяться» странам, которые оказывают Киеву военную помощь, поскольку последняя является вкладом в «безопасность Европы и мира». Его страна нуждается в гарантиях безопасности со стороны ведущих стран, пока сама не является членом НАТО, добавил Зеленский. Он потребовал от Запада «честные ответы на вопросы о перспективах членства Украины в ЕС и НАТО».

«Все говорят, что есть расстояние до НАТО. Скажите, пожалуйста, сколько нужно времени? Это у нас измеряется в годах? Тогда скажите, вот на этом расстоянии», — указал Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности. Его слова приводит ТАСС.

Президент также поинтересовался, справедливо ли, чтобы Украина получила дипломатические гарантии безопасности от ведущих стран.

Зеленский указал, что «никто никого к стенке не ставит» с вопросом о том, что Киев завтра хочет быть в НАТО.

«Мы хотим, но пока у нас нет такой возможности, мы стремимся иметь гарантии безопасности», — добавил глава государства

Власти Украины «умные, но не твердолобые», указал Зеленский. По его словам, Киев понимает существующие риски и, что не все члены НАТО единогласны в вопросе о членстве страны в альянсе.

Ранее глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс рассказал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским о рассмотрении вопроса о выделении структурой Киеву $350 млн. Правление группы рассмотрит вопрос к концу марта в соответствии с планом краткосрочного и долгосрочного финансирования Украины. Встреча Мэлпаса и Зеленского прошла в Мюнхене. Они обсудили ряд проектов для Украины, включая энергоэффективность, инфраструктуру, железные дороги и другие. По словам главы регулятора, Киеву будет обеспечиваться поддержка и в дальнейшем.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть