Президент Сербии предупредил о катастрофических последствиях конфликта России и США

Сербский президент Александар Вучич заявил в эфире телеканала сербского агентства Tanjug, что российско-американский конфликт может спровоцировать глобальную катастрофу. Об этом сообщает ТАСС.

Китай США, Россия, Украина, Индия — пять стран, крупнейших производителей зерна, и пшеницы, и кукурузы, что будет на рынке в ту же секунду, если бы что-то случилось? Мы все надеемся, и почти уверен, что ничего не случится, но... мы должны быть готовы. Если до этого дойдет, то, я думаю, это будет почти полный коллапс мира, который мы знаем, если это случится, поэтому надеюсь, что это не произойдет», — сказал Вучич, добавив, что Сербия запасла продовольствие, бензин и газ.

Он отметил, что страна ценит военный нейтралитет и поэтому никогда не вступит в НАТО. По его словам, сербы хотят защищать родину самостоятельно

Ранее Вучич обвинил зарубежные фонды, включая Фонд Рокфеллера, в спонсировании экологических протестов против проекта по производству лития в Сербии, которые продолжаются с осени 2021 года.