Бывший депутат Верховный Рады Артур Билоус в эфире телеканала «НАШ» оценил выступление президента США Джо Байдена по Украине.

«Я вспоминаю советское детство, дедушка Брежнев как-то пободрее выглядел», — заявил политик.

Билоус отметил большой политический опыт американского лидера. При этом добавил, что логику главы США по Украине довольно сложно понять.

«Интересы Украины у него где-то на десятом месте», — заключил бывший парламентарий.

В последние дни обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась — Киев игнорирует все достигнутые ранее договоренности и сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии. Происходит регулярный обстрел ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.

Власти ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Ростовскую область, а также объявили всеобщую мобилизацию.

Вооруженному конфликту на Украины уже восемь лет. За этот период, по информации ООН, погибли 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали.

18 февраля, руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявило о временной эвакуации жителей республик, преимущественно женщин, детей и людей старшего поколения. На следующий день эвакуированные начали получать по 10 тыс. руб.