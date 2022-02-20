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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В конгрессе США пообещали России невиданные санкции из-за Украины

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Aaron Bernstein/Reuters

Спикер Палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, что Россию в случае нападения на Украину ожидают такие санкции, с которыми она ранее никогда не сталкивалась, сообщает CNN.

«Мы не поддерживаем войну в каком-либо виде. Дипломатия, дипломатия, дипломатия — и вот почему мы говорим о санкциях в преддверии вторжения (России на Украину)», — сказала Пелоси.

Политик уточнила, что эти «невиданные» санкции будут отличаться по срокам и интенсивности. По ее словам, такие рестрикции в отношении России будут достаточными. Спикер подчеркнула, что «ставки очень высоки» и может быть потеряно очень много жизней в случае недостаточной силы санкций, поскольку речь идет об «опасных и ненужных» боевых действиях, а не о торговых или других нарушениях.

«Я думаю, что часть его (президента России Владимира Путина. — «Газета.Ru») страха, неуверенности... заключается в том, что народ Украины принял демократию, систему свободного рынка и все прочее. И им это нравится, и они не предпочтут заменить свою систему российской», — заключила Пелоси в ответ на вопрос о мотивации Путина по украинской проблематике.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Берлин и Вашингтон могут выдвинуть единый ответ на агрессию России по отношению к Украине.

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