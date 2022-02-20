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В Совфеде после слов Зеленского о Будапештском меморандуме вспомнили демарш КНДР

Косачев: Зеленский обозначил перспективу выхода Украины из Договора о нераспространении ядерного оружия

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил «Интерфаксу», что высказывание президента Украины Владимира Зеленского о Будапештском меморандуме позволяет Киеву выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

По его словам, в сделанном заявлении украинского лидера нет ничего нового.

«Кроме перспективы выхода Украины из Договора о нераспространении ядерного оружия, если читать заявление Зеленского по сути. До этого столь смелым демаршем отличилась только Северная Корея, если не ошибаюсь», — сказал сенатор.

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что намерен инициировать проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума (в рамках соглашения Украина отказывалась от ядерного оружия и передавала его России). По словам президента, если саммит стран — участниц Будапештского меморандума не состоится или не предоставит Киеву гарантии безопасности, то документ признают как недействительный. Речь в том числе о пунктах, утвержденных в 1994 году.

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