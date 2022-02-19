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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Джонсон и Шольц договорились удвоить усилия для достижения решения по Украине

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сообщила, что глава британского правительства и канцлер ФРГ Олаф Шольц договорились активизировать поиски дипломатического разрешения в отношении ситуации на Украине.

«Премьер-министр сказал, что сейчас мы находимся в самой опасной фазе кризиса, когда российское вторжение (на Украину) возможно в любой момент. Премьер-министр и канцлер Шольц решили удвоить усилия для достижения дипломатического решения с целью предотвратить ненужное кровопролитие», — отметили в офисе премьера Джонсона.

Стороны также согласились с необходимостью «всестороннего ответа» союзников, который затронет центральные стратегические интересы России в том случае, если президент РФ Владимир Путин совершит «катастрофический просчет» и нарушит суверенитет Украины.

«Премьер-министр подчеркнул, что для снижения угрозы со стороны России в долгосрочной перспективе Европа должна преодолеть зависимость от российских углеводородов», — сообщили в канцелярии.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что страна может запретить въезд для олигархов из России.

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