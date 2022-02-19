В Евросоюзе заявили о «советском стиле мышления» руководства России

Желание России обсуждать вопросы безопасности на европейском континенте с США, а не Евросоюзом — это реликт эпохи холодной войны и раздела мира между двумя сверхдержавами. Такую точку зрения в интервью «Газете.Ru» высказал спикер Еврокомиссии Петер Стано.

«Это советский стиль мышления. Реальность XXI века совершенно иная. И Путин уже услышал от США, что они не будут обсуждать Европу без Европы», — сказал дипломат.

По его словам, Европа пытается донести эту мысль до России, однако реакция российских дипломатов «четко показала, что Россия не заинтересована в дружеском, нормальном, цивилизованном разговоре».

«Основная проблема заключается в том, что российское политическое руководство не понимает, что в XXI веке в Европе вырабатываются решения, которые удовлетворяют всех. Они все еще мыслят в устаревшей логике — «здесь я должен выиграть, а вы — проиграть, потому что если наоборот, то мы проиграем». Но в Европе никто так уже не размышляет», — пояснил Стано.

Полный текст интервью Петера Стано о том, стоит ли Москве ждать новых санкций от Брюсселя, почему Европа не может доверять России и в чем ее противоречия с Вашингтоном, что в ЕС думают о геноциде в Донбассе, в чем разница между протестами в Белоруссии и Казахстане и когда Европа откроет границы — читайте на «Газете.Ru».