Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Евросоюз пригрозил «очень-очень жесткой» реакцией на признание Россией ДНР и ЛНР 18:48
Украинский агент, задержанный в ДНР, рассказал о планах Киева 18:46
Депутаты «Слуги народа», глава МВД и журналисты попали под обстрел на одной... 18:40
Тарасова оценила выступление сборной России по фигурному катанию на Олимпиаде 18:37
Зеленский назвал провокацией информацию о разрыве украинских снарядов... 18:37
В G7 предостерегли Россию от «фатальной ошибки» 18:32
На границе с Украиной после запуска снаряда разрушен нежилой дом 18:27
Зеленский потребовал от НАТО честного ответа по вступлению Украины в альянс 18:27
Стал известен бронзовый призер олимпийского турнира по хоккею 18:25
Зеленский поручил созвать саммит стран-участниц Будапештского меморандума 18:24

Представитель Еврокомиссии заявил, что решения Евросоюза не зависят от США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Francois Lenoir/Reuters

Евросоюз ведет полностью самостоятельную политику, которая не зависит от мнения Вашингтона, и «думать, что США диктуют Евросоюзу все решения — паранойя». Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано.

«Евросоюз — самодостаточная организация, которая принимает решения самостоятельно. Например, введение валюты евро — это было сугубо европейское решение, которое на самом деле не особо понравилось США. Вся европейская интеграция — это решение европейских народов и больше никого. Мы убрали границы и стали ближе друг к другу во многих сферах, имеем общую политику. США здесь ни с какого бока, и мы делали много вещей, которые им не нравились», — сказал он.

Полный текст интервью Петера Стано о том, стоит ли Москве ждать новых санкций от Брюсселя, почему Европа не может доверять России и в чем ее противоречия с Вашингтоном, что в ЕС думают о геноциде в Донбассе, в чем разница между протестами в Белоруссии и Казахстане и когда Европа откроет границы — читайте в «Газете.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть