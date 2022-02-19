Представитель Еврокомиссии заявил, что решения Евросоюза не зависят от США

Евросоюз ведет полностью самостоятельную политику, которая не зависит от мнения Вашингтона, и «думать, что США диктуют Евросоюзу все решения — паранойя». Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил спикер Еврокомиссии Петер Стано.

«Евросоюз — самодостаточная организация, которая принимает решения самостоятельно. Например, введение валюты евро — это было сугубо европейское решение, которое на самом деле не особо понравилось США. Вся европейская интеграция — это решение европейских народов и больше никого. Мы убрали границы и стали ближе друг к другу во многих сферах, имеем общую политику. США здесь ни с какого бока, и мы делали много вещей, которые им не нравились», — сказал он.

Полный текст интервью Петера Стано о том, стоит ли Москве ждать новых санкций от Брюсселя, почему Европа не может доверять России и в чем ее противоречия с Вашингтоном, что в ЕС думают о геноциде в Донбассе, в чем разница между протестами в Белоруссии и Казахстане и когда Европа откроет границы — читайте в «Газете.Ru».