В Евросоюзе назвали Украину «полем битвы» с Россией

Противоречия между Россией и ЕС напрямую влияют на Украину, которая стала полем идеологической битвы между Брюсселем и Москвой. Такую точку зрения в интервью «Газете.Ru» выразил спикер Еврокомиссии Петер Стано.

«Евросоюз хочет видеть Россию частью цивилизованного европейского сообщества наций, которое живет согласно правилам XXI века. И мы много раз пытались это показать, но к сожалению, в ответ нас всегда отторгали грубым способом. Российские политические лидеры решили отгородиться от современной Европы, которая уважает демократию, права и свободы всех граждан. И Украина становится в этом плане «полем битвы». Дезинформация и замусоривание информационного пространства противоречивыми заявлениями — часть этой битвы», — объяснил представитель Евросоюза.

Полный текст интервью Петера Стано о том, стоит ли Москве ждать новых санкций от Брюсселя, почему Европа не может доверять России и в чем ее противоречия с Вашингтоном, что в ЕС думают о геноциде в Донбассе, в чем разница между протестами в Белоруссии и Казахстане и когда Европа откроет границы — читайте на «Газете.Ru».