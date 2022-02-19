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В G7 предостерегли Россию от «фатальной ошибки»

Глава МИД ФРГ Бербок: общее послание G7 к РФ — выведите войска и давайте вступим в переговоры

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AP

Министр иностранных дел Анналена Бербок заявила после переговоров на полях Мюнхенской конференции по безопасности, что G7 («Группа семи») призывает Россию не совершать ошибок и начать переговоры с западными странами по вопросам безопасности, сообщает РИА «Новости».

«Наше общее послание как членов G7 к России: мы призываем не совершать эту фатальную ошибку, выведите войска, предотвратите урон для Украины и России, давайте вступим в переговоры», — обратилась Бербок.

По ее словам, «история еще не написана». На Западе видят «легкий выход» из сложившейся ситуации и ожидают от России решения о поиске такого выхода.

Министр рассказала о солидарности членов G7 по поводу Украины и дала понять, что Россия бы ошибочно думала о способности обеспечить свою безопасность за счет других. Она дополнила, что западные страны готовы говорить с Москвой о безопасности, но об общей безопасности.

«Если Россия вновь нарушит суверенитет Украины, то она немедленно увидит масштабные последствия — экономические, финансовые, политические, стратегические и личные для тех, кто несет личную ответственность за этот кризис. Как политики, как матери и отцы, мы несем ответственность за то, чтобы предотвратить катастрофу. Поэтому остаемся готовы к переговорам, мы хотим говорить с Россией об общей безопасности. И мы давно были готовы — как на двусторонней основе, но также в рамках совета НАТО — Россия, ОБСЕ и здесь, в Мюнхене», — подытожила глава внешнеполитического министерства Германии.

Ранее Бербок рассказала, что на встречу министров стран G7 была приглашена Украина.

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