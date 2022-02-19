В бундестаге предупредили о невоенном ответе НАТО «действиям» России на Украине

Глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что военного ответа НАТО на действия России на Украине не будет, но готовы жесткие экономические санкции, сообщает РИА «Новости».

«Если [президент России Владимир] Путин предпримет этот военный шаг, то он должен знать, что военных действий со стороны НАТО не будет. Украина, конечно, будет сопротивляться. Но будут жесткие последствия», — сказала она на полях Мюнхенской конференции .

Днем ранее пригрозила России санкциями в случае «нападения» на Украину и вице-президент США Камала Харрис, это произошло на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. При этом она добавила, что США «по-прежнему открыты для дипломатии» и стремятся к диалогу с Россией.

Санкциями России грозят и в Евросоюзе. Как подчеркнул премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, ЕС разрабатывает более мощный пакет санкций, чем был принят в 2014 году. Его введут «в момент агрессии России в отношении Украины», указал политик.