Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции по безопасности в Мюнхене заявила, что основанный на «темном прошлом» образ мышления может лишить России светлого и процветающего будущего.

По ее словам, в настоящее время мир столкнулся с крупнейшим наращиванием войск в Европе со времен «холодной войны». Глава ЕК считает, что «угрозы» РФ в отношении Украины являются попыткой переписать правила международной системы.

Фон дер Ляйен заявила, что Россия и Китай пытаются сформировать «новую эру», которая бы заменила действующий международный порядок.

Также дер Ляйен заявила, что санкции против РФ затронут энергетический сектор и высокие технологии.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.