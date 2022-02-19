Байден рассмешил журналистов сообщением по ситуации на Украине

Американские журналисты не сдержали смех по завершении выступления президента США Джо Байдена по ситуации на Украине, видео опубликовано на YouTube-канале агентства Reuters.

Когда американский лидер, закончив пресс-конференцию, стал выходить из помещения, в зале послышался смех присутствовавших.

В ходе своего обращения Байден выразил уверенность, что Россия планирует «вторгнуться» на Украину. Он также заявил, что «вторжение» произойдет «на следующей неделе или раньше», и что целью нападения будет столица Украины Киев, при этом доказательств он не привел. Байден также подчеркнул, что дипломатия сможет разрядить ситуацию.

По его словам, Россия причастна к случаям нарушения режима прекращения огня в Донбассе, она якобы пытается «спровоцировать Украину».

Ранее в США также обвинили Россию в кибератаки на банки и Минобороны Украины. По информации заместителя помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер, у Соединенных Штатов в распоряжении есть техническая информация, которая связывает инфраструктуру ГРУ с большим объемом данных, передававшихся на IP-адреса и домены на Украине.

В посольстве России в Вашингтоне отметили, что эти высказывания являются «откровенно антироссийскими».