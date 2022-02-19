Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Ростовскую область прибыли около 36 тысяч беженцев из Донбасса 14:11
СК РФ возбудил уголовное дело из-за попадания украинского снаряда на территорию... 14:10
ДНР обнародовала план наступления ВС Украины на Донбассе 13:54
Канцлер Германии призвал форсировать вступление в ЕС стран Западных Балкан 13:53
Женский масс-старт на Олимпиаде в Пекине перенесен из-за погодных условий 13:40
Канцлер ФРГ оценил перспективы вступления Украины в НАТО 13:37
Путин дал старт учениям сил стратегического сдерживания 13:36
Большунов стал первым лыжником, завоевавшим пять медалей на одной Олимпиаде 13:35
Стало известно имя знаменосца сборной России на закрытии ОИ-2022 13:27
Роспотребнадзор предложил отказаться от размещения беженцев в туристических регионах 13:27

Байден рассмешил журналистов сообщением по ситуации на Украине

Пресс-конференция Байдена завершилась под смех журналистов

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Американские журналисты не сдержали смех по завершении выступления президента США Джо Байдена по ситуации на Украине, видео опубликовано на YouTube-канале агентства Reuters.

Когда американский лидер, закончив пресс-конференцию, стал выходить из помещения, в зале послышался смех присутствовавших.

В ходе своего обращения Байден выразил уверенность, что Россия планирует «вторгнуться» на Украину. Он также заявил, что «вторжение» произойдет «на следующей неделе или раньше», и что целью нападения будет столица Украины Киев, при этом доказательств он не привел. Байден также подчеркнул, что дипломатия сможет разрядить ситуацию.

По его словам, Россия причастна к случаям нарушения режима прекращения огня в Донбассе, она якобы пытается «спровоцировать Украину».

Ранее в США также обвинили Россию в кибератаки на банки и Минобороны Украины. По информации заместителя помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер, у Соединенных Штатов в распоряжении есть техническая информация, которая связывает инфраструктуру ГРУ с большим объемом данных, передававшихся на IP-адреса и домены на Украине.

В посольстве России в Вашингтоне отметили, что эти высказывания являются «откровенно антироссийскими».

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть