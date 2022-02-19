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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Путин проведет телефонный разговор с Макроном 20 февраля

Макрон поговорит с Зеленским и Путиным по телефону 19 и 20 февраля

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AP

Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном в это воскресенье, 20 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да. Такой разговор есть в графике президента», — сказал он.

По данным французских СМИ, президент Макрон намерен обсудить с Путиным ситуацию вокруг Украины. 19 февраля французский лидер переговорит с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В Елисейском дворце заявили, что необходимо использовать все возможности для предотвращения конфронтации, которая дестабилизирует ситуацию в сфере безопасности в Европе. Также в Париже считают, что военный конфликт может привести к тому, что на европейском континенте сложится «иная геостратегическая конфигурация».

В последний раз Путин и Макрон говорили по телефону 12 февраля. 7 февраля лидеры Франции и России встретиличь очно в Кремле, их переговоры продлились более шести часов.

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