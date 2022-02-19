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В Пентагоне не считают блефом «планы по вторжению» России на Украину

Глава Пентагона Остин: у России есть все, чтобы «атаковать» Украину «в короткие сроки»

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Irakli Gedenidze/Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин не считает блефом «планы» России по «вторжению» на Украину. Об этом он заявил в интервью ABC.

«Не верю, что это блеф», — сказал Остин.

По мнению главы Пентагона, на границе с Украиной Россия разместила «все, что нужно для успешного вторжения».

«Если бы они перебазировались в гарнизоны, мы бы не увидели в регионе такой боевой мощи: материально-технической и медицинской поддержки, боевой авиации», — заявил он.

Остин также указал, что Россия «может атаковать в короткие сроки».

В последнее время на Западе звучат утверждения о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Так, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявлял, что военное ведомство не верит в то, что Россия приняла окончательное решение о «вторжении» на Украину, но предупредил, что военные действия могут произойти в любой день. Позднее также президент США Джо Байден предупредил, что РФ может напасть на Украину «в ближайшие несколько дней».

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