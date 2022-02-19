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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Сенатор Косачев заявил, что Байден поощряет силовую операцию со стороны Украины в Донбассе

Сенатор Косачев: обвиняя ДНР и ЛНР в обстрелах, Байден провоцирует Киев на силовые операции

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что президент США Джо Байден своими утверждениями о нарушении режима прекращения огня самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками в Донбассе поощряет силовые операции со стороны Киева. Об этом сенатор написал на своей странице в Facebook.

«Это — прямое поощрение силовой операции со стороны Киева, которую Запад покрывает уже сейчас и явно будет делать это и впредь, лишь бы расправиться с Россией любым способом. Чудовищно», — отметил Косачев.

По его словам, в критические моменты нужно быть осторожными со словами. При этом парламентарий назвал заявление Байдена «предательством Вашингтона и их союзников» миллионов людей.

«И это предательство пресловутых западных ценностей, где люди и их права якобы превыше любой политической конъюнктуры (достаточно вспомнить риторику времен бомбардировок Югославии, Ирака и Ливии)», — написал Косачев.

Ранее президент США Джо Байден во время выступления по теме России и Украины обвинил республики Донбасса в нарушении режима прекращения огня, несмотря на то, что ДНР и ЛНР в последнее время постоянно заявляют об обстрелах со стороны ВСУ.

Байден также, не приведя никак доказательств, сообщил, что Россия якобы стянула к границе с Украиной новых солдат и технику. При этом он не исключил возможность провокации – проведения «операции под чужим флагом».

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